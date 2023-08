Intervento chirurgico alla schiena per Pep Guardiola: il tecnico del Manchester City, come comunicato dallo stesso club campione d'Europa, si è sottoposto a un'intervento di routine a Barcellona per un dolore che lo affliggeva da tempo, e resterà ora in Spagna per la riabilitazione. In sua assenza la squadra sarà guidata dal suo vice Juanma Lillo: si prevede che Guardiola ritornerà dopo la prossima sosta per le Nazionali.