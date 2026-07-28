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L'Inter fa sul serio per John Stones: nelle ultime ore le parti si sono avvicinate sensibilmente, e in casa nerazzurra cresce la fiducia di poter chiudere in maniera positiva questa trattativa.

Classe '94, esperienza da vendere: John Stones non ha certo bisogno di presentazioni. Uno dei più grandi estimatori del difensore inglese è Pep Guardiola, che lo ha avuto a disposizione per tutte e 10 le stagioni trascorse sulla panchina del Manchester City. Il tecnico spagnolo lo ha descritto così nel giorno del loro addio: "Ricordo perfettamente una delle prime volte in cui andai a Londra per incontrarlo a casa di mio fratello. Ricordo la sua espressione in quel primo momento, era giovane.

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Ci sono pochi, pochissimi giocatori senza i quali non potremmo capire cosa è successo in questo periodo insieme, e lui è uno di questi. È stato di gran lunga il miglior giocatore nella finale di Champions League a Istanbul. Questo dimostra la sua grande personalità. Si sente in forma e spero che possa ritrovare il ritmo per essere pronto. Come Bernardo, una parte di me e di noi stessi se ne va. Il suo contributo è stato enorme. È una persona incredibile sia in campo che fuori. L'ho detto per Bernardo, ma sono incredibilmente grato di aver vissuto tutti questi anni con John".