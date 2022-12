Inter Women, Guarino: “Fiducia reciproca che si rinnova, la strada è quella giusta”

Rita Guarino, allenatrice dell'Inter femminile, ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2025: "Le sensazioni sono ottime, sancisce una fiducia reciproca che si rinnova, ci allinea sulle stesse ambizioni, voglia di crescere e di portare sempre più in alto questi colori. Cerco di vivere sempre ogni momento con lo stesso entusiasmo, tuffandomi nella situazione: sarei banale se dicessi che i ricordi sono quelli delle vittorie. La mia memoria va anche ai momenti di difficoltà, sono tutte situazioni che ci hanno messo alla prova e che in qualche modo ci hanno aiutato a migliorarci. Sin dal primo giorno di ritiro ho trovato da parte delle ragazze la massima disponibilità, la voglia di guardare avanti e di mettersi in gioco, di superare i propri limiti, cercando di elevarsi a un livello di calcio superiore.