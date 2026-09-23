VIDEO FCIN1908 / Camano: "Lautaro resta all'Inter. Futuro Hakimi? Adesso è felice e..."

La Corte di Cassazione, la più alta corte francese, ha confermato che Achraf Hakimi sarà stato rinviato a giudizio per il caso di stupro per il quale è stato denunciato al tribunale penale dipartimentale. Lo scrive l'Equipe citando le fonti giudiziare dell'AFP, l'Agence France-Presse. "Il difensore del PSG "non ha nulla da nascondere. I fatti [...] non sono stati esaminati dalla Corte di Cassazione [...] Lo saranno durante il processo", replica il suo legale. PER I DETTAGLI SULLA VICENDA CLICCA QUI