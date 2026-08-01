Il presidente del Bayern Monaco ha chiarito che il club tedesco non venderà nessuna delle stelle in attacco
Uli Hoeneß ha chiarito che il Bayern Monaco non ha alcuna intenzione di separarsi a breve da Michael Olise o Harry Kane. Parlando delle indiscrezioni che collegano Olise al Real Madrid, il presidente onorario del Bayern ha liquidato le voci con una risata: "Mi sono sbellicato dalle risate".
"Ha ancora tre anni di contratto, quindi per me non è affatto un argomento di discussione. Anche l'Imperatore della Cina potrebbe venire da noi e non gli rivolgeremmo comunque la parola. Abbiamo il miglior trio d'attacco del mondo con Olise, Diaz e Kane. Non ci sogneremmo mai di venderne nessuno. Kane? Non ho parlato direttamente con lui riguardo il rinnovo, ma so che è molto felice a Monaco. Anche noi siamo molto contenti di lui e non c'è davvero alcun motivo per cui dovrebbe andarsene l'anno prossimo. È un modello da seguire sotto ogni punto di vista, non solo come goleador o come giocatore in campo, ma anche come persona"
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