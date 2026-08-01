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Uli Hoeneß ha chiarito che il Bayern Monaco non ha alcuna intenzione di separarsi a breve da Michael Olise o Harry Kane. Parlando delle indiscrezioni che collegano Olise al Real Madrid, il presidente onorario del Bayern ha liquidato le voci con una risata: "Mi sono sbellicato dalle risate".

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"Ha ancora tre anni di contratto, quindi per me non è affatto un argomento di discussione. Anche l'Imperatore della Cina potrebbe venire da noi e non gli rivolgeremmo comunque la parola. Abbiamo il miglior trio d'attacco del mondo con Olise, Diaz e Kane. Non ci sogneremmo mai di venderne nessuno. Kane? Non ho parlato direttamente con lui riguardo il rinnovo, ma so che è molto felice a Monaco. Anche noi siamo molto contenti di lui e non c'è davvero alcun motivo per cui dovrebbe andarsene l'anno prossimo. È un modello da seguire sotto ogni punto di vista, non solo come goleador o come giocatore in campo, ma anche come persona"