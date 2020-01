Ibrahimovic: “Inter-Milan speciale, è il derby più bello al mondo. Quello del 9 febbraio…”

Nel corso della conferenza stampa di presentazione con il Milan, Zlatan Ibrahimovic, nuovo attaccante rossonero, ha parlato così del prossimo derby che giocherà contro l’Inter il 9 febbraio: “Sarà una bella partita, i derby sono sempre belli. Sono stato all’Inter e al Milan: ho vinto là e ho vinto qua. Il derby è speciale: ne ho giocati tanti, ma se mi chiedono il più bello, dico sempre Inter-Milan. Come andrà non lo so, pensiamo una partita alla volta: non ho firmato cinque anni per pensare avanti, penso ad oggi e poi a domani”.