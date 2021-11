Inter, scherzo Iene ad Ausilio: figlia chiusa in una gabbia di palloni e finti tifosi che…

Vittima dello scherzo di Sebastian Gazzarrini sarà Piero Ausilio, il dirigente e attuale direttore sportivo dell'Inter

Sua figlia Giulia, complice dell’inviato, gli farà credere di essersi fidanzata con un uomo molto più grande di lei da cui ha appena ricevuto in regalo un’automobile. Il padre non la prende affatto bene e, immaginando che l’uomo l’abbia avvicinata per scopi poco chiari, pone fine alla loro relazione.

L’attore, che nel frattempo mostrerà di non essere assolutamente interessato alla ragazza, ha in realtà solo ordito una sorta di trappola al dirigente: ha convocato un gruppo di finti tifosi che, arrabbiati per le ultime scelte di Ausilio e con lo scopo di avere risposte chiare dal direttore dell’Inter sulle sorti della squadra, ha chiuso a chiave la povera Giulia nella gabbia dei palloni in un campo da calcio.