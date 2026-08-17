Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha fatto il punto sulla corsa scudetto
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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha fatto il punto sulla corsa scudetto. L'ex giocatore mette l'Inter come la squadra favorita.
"Ad oggi in prima fila metto l'Inter, il Napoli e il Como. Poi c'è tutto un grande blocco di squadre. Il Como lo vedo più avanti rispetto a quelle in seconda fascia anche perché ha scelto un precampionato di alto livello. Questo sarà un campionato ricco di sorprese e chi manterrà il ritmo più alto la spunterà. L'Inter poi gioca a memoria e ha chiuso un grande colpo come Spence".
(TMW Radio)
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