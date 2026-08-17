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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha fatto il punto sulla corsa scudetto. L'ex giocatore mette l'Inter come la squadra favorita.

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"Ad oggi in prima fila metto l'Inter, il Napoli e il Como. Poi c'è tutto un grande blocco di squadre. Il Como lo vedo più avanti rispetto a quelle in seconda fascia anche perché ha scelto un precampionato di alto livello. Questo sarà un campionato ricco di sorprese e chi manterrà il ritmo più alto la spunterà. L'Inter poi gioca a memoria e ha chiuso un grande colpo come Spence".

(TMW Radio)