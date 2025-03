"Lippi in passato diede le dimissioni dopo un ko forte contro il Parma. Mi ricordo Chiusano che, colto in contropiede, accettò poi le dimissioni. Motta non si è dimesso, ieri altra partita difficile. Era partita anche bene, poi è sparita dal campo. Motta ci deve spiegare il perché. Non so se è finita, ma so che l'Atalanta ha dimostrato di essere più forte e la Juve clamorosamente in ritardo. Ieri ho visto Ferrero in tribuna che guardava in basso e la panchina"