Impallomeni: “Sfogo Barella? Non ci si inventa giornalista d’inchiesta così”

​​​​​​​Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato dello sfogo di Nicolò Barella tirato in ballo dalla fonte di Fabrizio Corona. "Meglio stare zitti e aspettare notizie ufficiali. Ci sono troppe cose che escono fuori, bisogna attenerci alle notizie ufficiali della Procura. Spero si faccia chiarezza presto, altrimenti andiamo dietro a mille voci e non esce più. Non ci si inventa giornalista d'inchiesta così".