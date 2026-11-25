L'Inter questa sera scenderà in campo per affrontare lo Stoccarda nella gara valida per la quinta giornata della Fase Campionato della Champions League. Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Fabio Capello mette in guardia la squadra allenata da Cristian Chivu. "Contro lo Stoccarda è fondamentale che la squadra di Chivu non si senta bella, che non si senta brava e che stia più attenta in tutti i momenti della partita. Perché – lo abbiamo visto contro l’Atalanta - ha dei momenti di amnesia che in Champions League non si possono accettare: l’allenatore deve lavorare molto su questo".

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"In tutto l’inizio di stagione ci sono stati diversi momenti in cui i calciatori dell’Inter dormivano per metà partita e poi si svegliavano a recuperare il risultato, adesso mi sembra invece che qualche volta non stiano molto attenti e c’è da fare attenzione perché in Champions la qualità è alta. Quella vista con l’Atalanta è un’Inter che sa essere pericolosa perché ha qualità, ma allo stesso tempo non gioca con quella tensione e quella cattiveria che serve per portare a casa i risultati. A questo proposito è fondamentale che l’allenatore parli al gruppo e lo stesso deve fare qualche leader dello spogliatoio".

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"Attenzione anche all’infortunio di Calhanoglu: era il direttore d’orchestra e adesso serve trovare un sostituto. Un calciatore che sicuramente non potrà fare quanto fatto da Calhanoglu - uno dei tre migliori registi al mondo -, ma che comunque cerchi di coordinare il centrocampo: con Calhanoglu tutti sapevano come muoversi, con un altro bisognerà ripassare i movimenti. In ogni caso, i problemi dell’Inter sono in difesa".

(Gazzetta dello Sport)