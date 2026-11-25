Mercato, cosa si sono detti l'Inter e l'agente di Varela. Ma in pista c'è Mendy: gli scenari

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Non c'è solo il campo a tenere banco in casa Inter. Si ragiona tra i nerazzurri anche sulla possibilità di rinforzare la rosa nelle prossime sessioni di mercato, in ogni ruolo. Per l'attacco, in particolare, il mirino è finito su Gustavo Varela del Monza, come anticipato anche da Fcinter1908.it. Il club nerazzurro non è però l'unico interessato in Italia al ragazzo, men che meno allargando l'orizzonte ai club europei. In diversi sono pronti a iscriversi all'asta che lo riguarderà sicuramente a stretto giro. Ne parla anche l'edizione odierna di TuttoSport:

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"Il colpo di tacco alla Fiorentina è l’ultimo (per ora) messaggio al Monza e ai club interessati: il prezzo di partenza è di 25 milioni, lo ha confermato il ds dei brianzoli Obiang («dobbiamo aspettare, ma possiamo partire da questi numeri»). Anche perché il Benfica non ha soltanto il 20 per cento sulla futura rivendita: in una clausola dell’accordo contrattuale, il club portoghese vanta la possibilità di pareggiare un’offerta entro cinque giorni (ma serve comunque l’accordo con il giocatore), il cosiddetto “matching rights”. In Italia c’è già la fila: l’Inter è andata a vederlo, come del resto la Juve, ma anche il Napoli c’è. E in Premier occhio al Tottenham. Nel frattempo, Varela ha smesso di seguire su Instagram la Juve: un modo, anche, per non alimentare troppo le voci di mercato".