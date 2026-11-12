Quattro nerazzurri si sono messi in mostra durante le gare di qualificazione all'Europeo U19

Fabio Alampi

La classe dei 2008

tarantino

VIDEO FCIN1908 / Tarantino: "Settore giovanile Inter ha cambiato prospettiva. L'obiettivo..."

La sosta per le Nazionali coinvolge anche le giovanili. L'Inter, oltre ai tanti calciatori della Prima Squadra, ha fatto partire anche numerosi ragazzi dell'U23 e della Primavera: tra questi, i primi a scendere in campo sono i classe 2008, che hanno giocato con le rispettive selezioni U19 nelle gare di qualificazione per l'Europeo di categoria. Grande lustro per i colori nerazzurri, con 4 difensori impiegati per tutti i 90 minuti: Bovio e Marello con l'Italia, Jakirovic con la Croazia e Mackiewicz con la Polonia.

Bovio, Jakirovic e Marello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti