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La classe dei 2008

VIDEO FCIN1908 / Tarantino: "Settore giovanile Inter ha cambiato prospettiva. L'obiettivo..."

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1 La classe dei 2008 2 Bovio 3 Marello 4 Jakirovic 5 Mackiewicz

La sosta per le Nazionali coinvolge anche le giovanili. L'Inter, oltre ai tanti calciatori della Prima Squadra, ha fatto partire anche numerosi ragazzi dell'U23 e della Primavera: tra questi, i primi a scendere in campo sono i classe 2008, che hanno giocato con le rispettive selezioni U19 nelle gare di qualificazione per l'Europeo di categoria. Grande lustro per i colori nerazzurri, con 4 difensori impiegati per tutti i 90 minuti: Bovio e Marello con l'Italia, Jakirovic con la Croazia e Mackiewicz con la Polonia.