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Matteo Lavelli, attaccante dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sportitalia dopo essere sceso in campo con l'Italia U21 nel match di Elite League vinto contro il Portogallo: "È stata una gara sicuramente impegnativa, ce l'aspettavamo, però siamo riusciti ad avere la giusta cattiveria, quindi alla fine l'abbiamo portata a casa e siamo contenti".

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"Io sono sotto contratto con l'Inter, quindi faccio questo percorso sperando di arrivare il più in alto possibile e ad oggi sono molto contento. Pio Esposito figura di riferimento? Sicuramente mi ispiro molto a lui, ha fatto un percorso splendido, gavetta in giro per la Serie B e ad oggi è uno degli attaccanti più importanti dell'Inter e della Nazionale, quindi sicuramente mi ispiro molto a lui. Come sto vivendo queste settimane con la Prima Squadra? Bellissime, io sono a disposizione della Prima Squadra fin quando serve, e poi se c'è da scendere con l'23 sarò altrettanto a disposizione".