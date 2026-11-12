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Intervenuto in conferenza stampa, Lionel Scaloni, fresco di rinnovo come CT dell'Argentina fino al 2030, ha parlato anche di Lautaro Martinez e Cristian Romero, entrambi out per infortunio:

"Lautaro e Cuti Romero non ci sono perché sono infortunati primo perché giocano sempre e poi sappiamo come giocano, danno sempre il 120% in campo e quindi può capitare. Dobbiamo accettarlo, non è un problema solo per l'Argentina ma è un problema anche del calendario. Ci sono giocatori che non vogliono mai saltare delle partite e vogliono sempre giocare, io preferisco giocatori così ma poi ci sono delle conseguenze"

Sulla maglia numero 10

"Nella partita contro l'Uruguay non la daremo a nessuno. Non abbiamo pensato a chi darla finché non diventerà obbligatorio farlo. Quando sarà obbligatoria, vedremo a chi darla, ma non è qualcosa che mi preoccupa o che ritengo particolarmente importante. Il giorno in cui decideremo a chi darla, speriamo che sia per sempre e non che daremo la 10 a giocatori diversi, questa è l'idea. Speriamo di darla al giocatore che saprà mantenerla"