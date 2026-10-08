I nerazzurri tornano in campo dopo la sosta per le Nazionali ospitando a San Siro la formazione ducale
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Sono 58 i precedenti tra Inter e Parma in Serie A: il bilancio vede i nerazzurri in vantaggio con 25 vittorie contro le 16 dei ducali, mentre 17 pareggi completano il quadro. L'Inter è rimasta imbattuta nelle ultime nove sfide contro il Parma in campionato: si parla di sei successi e tre pareggi.
Nelle 29 gare giocate a Milano tra le due squadre il Parma ha ottenuto solamente due successi, nel 1999 e nel 2018.
(inter.it)
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