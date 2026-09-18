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Della grande sfida di sabato sera tra Roma e Inter ha parlato, durante L'ascia raddoppia, il giornalista Giuseppe Pastore:

"Per l'Inter la sensazione non detta, che non verrà mai dichiarata, è quella di voler fare il vuoto nel campionato nell'andata, per poi arrivare a febbraio con un bel vantaggio e provare ad attaccare la Champions. È il piano magari ideale, che magari avrà delle controindicazioni, ma l'Inter è partita fortissimo. L'Inter è l'unica squadra d'Europa dei primi campionati, dopo cinque giornate, ad avere già in quattro partite è arrivata a 100 tiri, 25 tiri di media a partita. È una macchina da tiri clamorosa e questo la fa anche sorvolare su qualche errore difensivo che abbiamo visto. Però è molto calata nello spirito di questo campionato, cioè le gioca intere le partite da 90 minuti e calcia a ripetizione.

Gasperini ha perso le ultime dieci partite contro l'Inter, otto con l'Atalanta e due con la Roma e non ha vinto nelle ultime 17, ha una media punti disastrosa contro l'Inter, però per me la Roma di Gasperini è quest'anno una squadra un po' diversa dietro rispetto alle precedenti squadre, compresa l'Atalanta, cioè ha, intanto la miglior difesa, a quattro giornate. È una squadra che lotta continuamente in ogni partita. Penso che farà una partita, l'anno scorso fu deludente la Roma sia all'andata che al ritorno. Secondo me questa volta la fa in maniera un po' più cattiva. Però vedremo un Inter favorita, secondo me, perché nonostante manchi Calhanoglu, nonostante manchi Stones, la chiave può essere Curtis Jones, che può mettere a soqquadro la difesa della Roma con le sue corse nello spazio, e anche Diouf. È un altro che può affondare negli spazi che la Roma potrebbe concedere".