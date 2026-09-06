Solo domani il tecnico dell'Inter, Cristian Chivu deciderà se convocarlo per la prima di Champions

Gianni Pampinella
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VIDEO FCIN1908 / Vigilia di Inter-Juve, Dimarco si ferma con i tifosi: sorrisi e autografi

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Pare che non sia nulla di grave, ma le condizioni di Federico Dimarco dovranno essere ben valutate in vista della partita contro il Real Madrid e solo domani il tecnico dell'Inter, Cristian Chivu deciderà se convocarlo per la prima di Champions.

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L'esterno nerazzurro, infatti, è stato sostituito nella ripresa della sfida contro il Napoli di ieri sera per un problema al ginocchio. Nulla di preoccupante, solo una lieve distorsione ma resta la necessità di valutarlo.

Dimarco

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