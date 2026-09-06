Solo domani il tecnico dell'Inter, Cristian Chivu deciderà se convocarlo per la prima di Champions
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Pare che non sia nulla di grave, ma le condizioni di Federico Dimarco dovranno essere ben valutate in vista della partita contro il Real Madrid e solo domani il tecnico dell'Inter, Cristian Chivu deciderà se convocarlo per la prima di Champions.
L'esterno nerazzurro, infatti, è stato sostituito nella ripresa della sfida contro il Napoli di ieri sera per un problema al ginocchio. Nulla di preoccupante, solo una lieve distorsione ma resta la necessità di valutarlo.
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