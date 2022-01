Inter, aperte le votazioni per il calciatore del mese di gennaio: 4 candidati

Si vota il miglior calciatore dell'Inter del mese di gennaio 2022: 4 candidati in corsa nel consueto sondaggio

È stato un gennaio che ha regalato il primo trofeo stagionale all'Inter, con la vittoria nella Supercoppa Italiana al 121' contro la Juventus. Cinque partite in totale, 3 in campionato (vittorie su Lazio e Venezia, pareggio con l'Atalanta), una in Coppa Italia (passaggio ai quarti con la vittoria sull'Empoli) e la Supercoppa.

Quattro i candidati: Denzel Dumfries, Alexis Sanchez, Alessandro Bastoni, Andrea Ranocchia.Dumfries è stato nel vivo dell'azione in ogni match, garantendo un apporto fondamentale in fase offensiva: due assist con l'Empoli e quello pesantissimo al 90' contro il Venezia. Sanchez è l'uomo della Supercoppa, con il suo gol al 121' che ha piegato la Juve, consegnando il trofeo ai nerazzurri. Bastoni ha abbinato grandi prove difensive con show in attacco: contro la Lazio gol meraviglioso e assist per Skriniar. E poi Andrea Ranocchia, autore del gol in semi-rovesciata al 90' di Inter-Empoli, fondamentale per evitare l'eliminazione e per continuare il viaggio in Coppa Italia.