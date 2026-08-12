VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Una cosa non mi è piaciuta per niente. I giovani e Diouf..."

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Dopo qualche giorno di meritato riposo, l'Inter si ritrova oggi ad Appiano Gentile. Come sottolinea il Corriere dello Sport, quello di oggi sarà un appuntamento importante, inoltre per Chivu sarà l'opportunità anche per riabbracciare i cinque nazionali che si sono aggregati successivamente, da Lautaro Martinez a Thuram, fino ad Akanji, il neo acquisto Stones e Petar Sucic, che era volato dall’altro lato del mondo con il gruppo, salvo poi rientrare in anticipo per assistere al parto di sua moglie.

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"Nel pomeriggio la squadra sarà quindi praticamente al completo per la prima volta in questa estate, al netto degli assenti per infortunio Massolin e Asllani, comunque candidati a lasciare l’Inter nelle prossime settimane, da capire verso quale direzione e con quale formula. La squadra lavorerà in vista dell’ultima amichevole prima dell’esordio in campionato con il Monza: al San Nicola di Bari sabato contro il Real Betis fischio d’inizio alle 19.30".