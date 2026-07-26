Potenza straripante e classe cristallina, velocità e giocate spettacolari: Maicon è entrato nella storia dell'Inter con la stessa forza dirompente con cui accelerava sulla fascia destra nei sei anni in cui ha vestito la maglia nerazzurra.

Arrivato a Milano nell'estate 2006, il brasiliano è stato protagonista di sei stagioni di livello assoluto grazie alle sue fenomenali qualità tecniche e fisiche: una spinta continua sulla fascia destra, una costante presenza offensiva, una fonte di pericolosità per la difesa avversaria con la palla tra i piedi. Un terzino moderno, capace di cambiare una partita con un'azione o una progressione: ha collezionato 248 presenze con la maglia dell'Inter, lasciando un segno indelebile con 20 reti, molte delle quali iconiche e spettacolari, e 51 assist.

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Il "Colosso" è stato tra i protagonisti più brillanti dell'Inter del Triplete, e nelle sue stagioni in nerazzurro ha conquistato 4 Scudetti, 1 Champions League, 1 Mondiale per Club, 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane.

Entrato nella Hall of Fame dell'Inter nell'edizione 2022, oggi Maicon compie 45 anni: tanti auguri da parte del Club e di tutti i tifosi!