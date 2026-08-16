Nell'ultima amichevole prima dell'inizio del campionato, previsto per sabato prossimo a San Siro contro il Monza, i nerazzurri battono il Real Betis
VIDEO / Spence manda già in delirio i tifosi dell'Inter: l'eclissi totale diventa... nerazzurra
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Ancora una vittoria nel precampionato per l'Inter di Cristian Chivu. Nell'ultima amichevole prima dell'inizio del campionato, previsto per sabato prossimo a San Siro contro il Monza, i nerazzurri battono il Real Betis Siviglia con un gol del nuovo acquisto John Stones.
Ecco di seguito gli highlights della partita diffusi da Inter TV:
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