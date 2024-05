Il record dei punti in una singola stagione dell'Inter in campionato, stabilito nel 2006/07 dalla squadra allora allenata da Roberto Mancini, è ancora alla portata dei ragazzi di Simone Inzaghi. Uno stimolo in più per provare a chiudere con due successi questa stagione già esaltante, culminata con la conquista dello scudetto della seconda stella.