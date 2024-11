Dopo il pareggio di San Siro contro il Napoli, il Campionato si ferma per la terza sosta della stagione per gli impegni delle Nazionali. Da sosta a sosta l'Inter di Inzaghi ha disputato sette partite (Roma, Young Boys, Juventus, Empoli, Venezia, Arsenal e Napoli) ottenendo 5 vittorie e due pareggi: due su due le vittorie in UEFA Champions League e 11 i punti guadagnati in Campionato.