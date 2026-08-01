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Risultano tutti e tre in distinta, ma non saranno della gara. Hakan Calhanoglu, Petar Sucic e Ange-Yoan Bonny sono in panchina per Manchester City-Inter, già consapevoli però che non scenderanno in campo. I tre hanno sostenuto il primo allenamento in gruppo soltanto pochi giorni fa, essendo rientrati dalle vacanze post mondiale più tardi rispetto agli altri. Per questo motivo Chivu non forzerà il loro ingresso in campo: probabile che avvenga in Australia, con altri giorni di lavoro in più nelle gambe, quando i nerazzurri affronteranno sia Milan che Juventus.