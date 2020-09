Sky – Inter, fatta per la cessione di Agoumé: il centrocampista va in prestito allo Spezia

Lucien Agoumé è pronto a trasferirsi allo Spezia. Secondo quanto riferisce Sky Sport, il club ligure ha chiuso l’operazione con l’Inter per il trasferimento a titolo temporaneo del centrocampista francese classe 2002.

Nell’amichevole di oggi contro il Lugano, prima uscita stagionale degli uomini di Conte e conclusasi con la vittoria per 5-0 per i nerazzurri, Agoumé è entrato al 20′ del primo tempo al posto di Barella, uscito per una forte contusione alla spalla e al braccio destro.