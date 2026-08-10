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Per José Mourinho la gara di Champions contro il Chelsea fu una sorta di "vendetta" contro Roman Abramovich. Tutto partì nel 2007 quando lo Special One fu licenziato dopo che i suoi rapporti con l'ex proprietario del Chelsea si deteriorarono notevolmente. Quando Mourinho si trovò a dover affrontare la sua ex squadra in Champions League nel 2010 con l'Inter, per l'allenatore portoghese l'occasione perfetta per vendicarsi di Abramovich.

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"Onestamente, in quella partita giocavo contro Roman", ha dichiarato Mourinho in un nuovo documentario di Netflix sulla sua carriera. "Non stavo giocando contro il Chelsea. Non stavo giocando contro i ragazzi. Stavo giocando contro di lui. Quella partita per me è stata meravigliosa. Stavo giocando contro un ragazzo che mi aveva messo fuori gioco. È stato un piacere.Io torno a casa felice e lui è triste, perché so quanto ama il Chelsea, so quanto ama vincere. Ma avevo bisogno di vendetta. Perché il calcio appartiene a persone come me. Gli altri sono gli intrusi che non c'entrano niente. Il calcio appartiene ai giocatori, appartiene agli allenatori, appartiene ai tifosi. Il calcio apparterrà sempre a noi".