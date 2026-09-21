Dopo aver chiuso il primo tempo sotto di due gol, l'Inter è tornata in campo con un atteggiamento diverso che le ha permesse di rimontare la Roma. Gran parte del merito va sicuramente a Cristian Chivu che nello spogliatoio ha saputo toccare le corde giuste e stimolare una reazione da parte dei suoi.

Getty Images

"Nel dopo gara contro la Roma il tecnico nerazzurro ha evitato di entrare nel dettaglio, ma si è capito cosa non gli fosse piaciuto, ovvero la fase difensiva, e pure che il pareggio finale non gli aveva fatto passare l’arrabbiatura. E, poiché certe situazioni si erano già viste - perché finire sotto di 2 gol in 4 gare consecutive non è certo una cosa da sottovalutare - si può già dare per scontato che continuerà a martellare fino a che certe sbandate non si ripetano più. Lo farà inizialmente dopo la settimana di vacanza concessa con chi è rimasto a Milano (il gruppo nerazzurro sarà privo di 13 convocati dalle nazionali), e poi con tutti gli altri, una volta che il gruppo sarà di nuovo al completo", si legge sul Corriere dello Sport.

Getty Images

"Giusto un anno fa, quando l’Inter perse in casa della Juventus venendo rimontata negli ultimi minuti, Chivu si infuriò: non riusciva ad accettare la leggerezza dei suoi uomini nel gestire il pallone, perché nel momento in cui sarebbe servita la sciabola in troppi avevano usato il fioretto. Ebbene, dopo quella gara quel tipo di atteggiamento da parte dell’Inter non si vide più. Beh, sarebbe una sorpresa allora ritrovare alla ripresa dopo lo stop per le nazionali un’Inter ancora morbida o passiva a inizio partita, disattenta nella lettura delle situazioni e poco determinata nella fase difensiva. Il generale Chivu non lo accetterebbe un’altra volta".

(Corriere dello Sport)