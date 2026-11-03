Questa sera l'Inter ha un doppio obiettivo: dimenticare il derby e soprattutto vincere per dare continuità in Champions dopo lo Shakhtar. I nerazzurri saranno impegnati in una gara tutt'altro che facile, il Feyenoord ha già battuto il Como e in casa è trascinato dal caloroso pubblico di Rotterdam. Come sottolinea il Corriere dello Sport, "servono coraggio, personalità, controllo della palla per venirne fuori, spegnendo l’ardore del Feyenoord, il club del popolo, come è stato ribattezzato a Rotterdam".

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"L’Inter di Simone Inzaghi, due anni fa, ne uscì illesa, anzi vincente con due gol firmati da Thuram e Lautaro Martinez, prendendo la rincorsa verso la finale di Monaco di Baviera. Si parlava di possibile triplete, Marotta contava i premi Uefa, una montagna di soldi utile per ripianare il bilancio. Ieri gli sguardi erano seri, senza troppi sorrisi. Il terzo ko di fila con il Milan ha lasciato il segno. Nervosismo no, poca voglia di chiacchierare sì".

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"Chivu insegue l’ingresso agli ottavi Champions. Dopo due ko con Real Madrid e Bruges, si è rialzato con lo Shakhtar, ma occupa il ventesimo posto e oggi non sarebbe neppure testa di serie ai playoff. Ha quasi l’aria di uno spareggio con il Feyenoord, appaiato con 3 punti. Quota 16 era e resta la soglia probabile d’ingresso tra le prime otto. Cristian ha già vissuto e attraversato periodi delicati. Nel ritiro di Appiano Gentile ha confessato e tirato su l’Inter. La sua fiducia nel gruppo è intatta".

(Corriere dello Sport)