L'abbondanza è la vera arma nelle mani di Cristian Chivu. Il tecnico nerazzurro ha a disposizione una rosa lunga e composta da giocatori duttili che sono in grado di ricoprire più ruoli. Ad esempio sulle fasce, ruolo che richiede tantissimo dispendio di energie, l'allenatore ha ben sette giocatori. Abbondanza che sarà fondamentale quando ripartirà campionato e Champions dove l'Inter dovrà giocare 9 partite in 29 giorni.

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"Chivu è pronto a varare la... 7x2. Sette giocatori per due fasce. L’abbondanza in casa Inter regna sovrana, in tutti i reparti, ma nei due settori riservati alle corsie laterali il tecnico romeno ha davvero tantissima scelta. Un ventaglio di opzioni che dal 10 ottobre vedrà un elemento in più a disposizione: Djed Spence. Lunedì, alla ripresa degli allenamenti del gruppo rimasto a lavorare ad Appiano, si è regolarmente unito ai compagni e dunque ha davanti a sé dieci giorni per prepararsi al debutto, a questo punto quasi scontato con il Parma sabato 10 a San Siro", sottolinea Tuttosport.

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"Spence entrerà subito in “sfida” con Andy Diouf per la titolarità della corsia di destra. Il francese è stata la pazza idea di Chivu sviluppata da gennaio e approfondita in estate. Per Chivu ovviamente Diouf rimarrà un'opzione sulla destra, probabilmente per le situazioni tattiche dove il tecnico vorrà avere un elemento di maggiore spinta e imprevedibilità; però ora potrà contare anche su Spence, più simile a Dumfries e in grado probabilmente di dare maggiore equilibrio all'intera squadra, soprattutto in quella fase difensiva finora "ballerina". Spence, in casi particolari, potrà comunque anche giocare in coppia con Diouf, traslocando sull'altra fascia, dove si è messo in mostra al Mondiale. Chiaramente la casella di sinistra è di proprietà di Federico Dimarco".

"Dietro l'mvp del campionato '25-26 c'è Carlos Augusto, protagonista di un eccellente avvio di stagione e sempre utilissimo anche come braccetto. Dopo questi quattro, ecco Luis Henrique, pure lui jolly buono per entrambe le corsie, seppur indietro nelle gerarchie. E poi ci sono le soluzioni di emergenza, Benjamin Pavard per il ruolo di quinto a destra e - attenzione - Curtis Jones. L'inglese chiaramente è una mezzala, ma al Liverpool aveva giocato anche da terzino e contro Napoli e Udinese ha finito entrambe le partite, che l'Inter doveva rimontare, da esterno sinistro a tutta fascia".

(Tuttosport)