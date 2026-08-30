Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Inter TV al triplice fischio del match vinto a Cagliari. Qui le sue considerazioni: "Abbiamo creato tanto, il problema è stata non chiuderla. Abbiamo avuto pazienza di capire quando andare dentro con intensità. Poi l’entusiasmo della squadra di casa, dei subentrati e un po’ di preoccupazione da parte nostra è cambiata la partita. Era importante però fare sei punti in due gare, non era accaduto l’anno scorso. Stiamo cercando di portare in condizione quelli che sono stati al mondiale, che sono un po’ indietro di condizione.

Jones è entrato nel momento in cui la squadra non era lucida e brillante, si è calato in quello che era il momento. Pavard ha chiuso da quinto, c’era bisogno di muscoli dietro sulle palle inattive. Tutti hanno dato un contributo per portare a casa tre punti, facendo una grande gara tranne gli ultimi quindi minuti. Ho tutti giocatori di spessore, con una certa esperienza e con valore. Abbiamo una squadra che vuole essere competitiva, che lavora sodo per mantenere un livello alto.

Tutti sanno di essere importanti, non solo in partita: devono alzare il livello dal lunedì al sabato per mettere in difficoltà l’allenatore nelle scelte, senza dimenticare quelli che possono aiutare a gara in corso. Inter formato NFL? Mancano gli schemi preparati, perché il football americano è situazionale negli schemi, non ci sono imprevisti. Si ferma l’azione dopo 10 secondi e si riparte. Il calcio è un po’ diverso, ma la mentalità è importante per ogni atleta che vuole essere competitivo”.