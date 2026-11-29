Prima di rispondere a una domanda su Sucic, il tecnico nerazzurro ha voluto manifestare la propria vicinanza al giornalista di Sky Sport.
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Un bellissimo gesto di sensibilità da parte di Cristian Chivu nel post partita di Inter-Genoa. Dopo il successo per 4-0 dei nerazzurri, l'allenatore rumeno è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la prestazione della propria squadra.
Tra gli argomenti affrontati anche la crescita di Petar Sucic e il metodo utilizzato dal tecnico per inserire gradualmente i giovani all'interno del gruppo.
Proprio su questo tema era intervenuto Paolo Condò, colpito nei giorni scorsi da un gravissimo lutto per la scomparsa della moglie Elena.
Prima di rispondere alla domanda del giornalista, Chivu ha voluto mettere da parte il calcio e rivolgergli un pensiero:
«Hai ragione, Paolo. Prima di tutto ti volevo fare le condoglianze per l'accaduto. Ci dispiace un sacco, ti siamo tutti vicini».
Condò, visibilmente colpito dal gesto dell'allenatore dell'Inter, ha ringraziato Chivu portandosi una mano sul cuore, prima di ascoltare la sua risposta sul centrocampista croato.
Un momento di grande umanità in diretta televisiva, nel quale il risultato della partita e le questioni di campo sono inevitabilmente passati in secondo piano.
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