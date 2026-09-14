Inter-Udinese un anno dopo. La scorsa stagione di questi tempi, la squadra di Runjaic usciva vincente da San Siro, mentre dall'altro lato quella sconfitta sembrava la mazzata definitiva a un gruppo reduce da una stagione sportivamente drammatica. Invece quella stessa squadra, guidata da Cristian Chivu, fu protagonista di una stagione straordinaria culminata con scudetto e Coppa Italia. Un anno dopo l'Inter si ripresenta a San Siro con l'Udinese con uno stato d'animo completamente diverso.

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"Prima di tutto, la stoccata d’orgoglio: «In cosa siamo migliorati rispetto alla sconfitta con l’Udinese della scorsa stagione. Prima di tutto rispetto a quella partita abbiamo due trofei in più e non è poco». Cristian Chivu questa sera a San Siro contro l'Udinese proverà a riprendersi la prima posizione in classifica lasciata per 48 ore. Di certo dopo tre successi in campionato e la caduta al Bernabéu che ha portato a letture diverse sulla prestazione dei nerazzurri, Chivu vuole ripartire e dovrà farlo contro una squadra che nel campionato scorso riuscì nell’impresa di vincere due volte a San Siro, con i nerazzurri, ma pure con il Milan", sottolinea Tuttosport.

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GIUDIZI

"Proprio i giudizi sono quelli che hanno investito, come sempre, l’Inter. Da una parte è stata sottolineata la prova di personalità dei nerazzurri in casa del Real, dall’altro però c’è chi ha evidenziato come Lautaro e compagni potessero subire ben più dei 2 gol incassati. Fra i temi che spesso ricorrono quando si analizzano le gare dell’Inter soprattutto in Europa, il tema sistema di gioco. I nerazzurri restano una delle poche big a giocare con la retroguardia a tre: «Io non bado al modulo, ma al modo in cui affronti una partita, ci sono squadre che sulla carta partono con un 4-2-3-1 ma poi si difendono magari in sei o in cinque abbassando un esterno alto. Ciò che conta - la chiosa - è come interpreti le varie situazioni di gioco».

(Tuttosport)