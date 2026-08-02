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L'era Maresca al Manchester City è iniziata con una sconfitta ai rigori contro l'Inter. Al termine della gara, il tecnico dei Citizens ha parlato ai microfoni ufficiali del club e si è detto soddisfatto della prestazione dei suoi giocatori.

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"Ho visto molte cose positive, soprattutto i minuti di gioco per le gambe, che in questo momento sono importanti. Tra due settimane abbiamo la prima partita ufficiale, quindi è importante preparare gambe e corpo. Sono soddisfatto della prestazione: ci sono sempre aspetti che possiamo migliorare e sicuramente lo faremo”.