Designata la direzione di gara per la sfida di domenica alle 18: Colarossi e Bahri assistenti, Marcenaro quarto ufficiale e Gariglio AVAR
VIDEO / Inter-Como, ecco le quote dei bookmakers per la sfida
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Nuovo impegno di campionato per l'Inter, che dopo la vittoria per 0-3 contro i Feyenoord in Champions League torna a giocare davanti al popolo nerazzurro: la squadra di Chivu affronterà il Como a San Siro nell'undicesima giornata di campionato, con appuntamento domenica 8 novembre alle ore 18:00.
La sfida del Meazza vedrà i nerazzurri impegnati contro la squadra di Fabregas, reduce dal successo in campionato contro il Venezia e dalla roboante vittoria per 1-9 in casa del Lens in Champions League.
INTER-COMO, CHI È L'ARBITROL'arbitro di Inter-Como, gara valida per l'11ª giornata, sarà Daniele Chiffi della sezione di Padova.
Arbitro: Chiffi
Assistenti: Colarossi - Bahri
IV Ufficiale: Marcenaro
VAR: Paterna
AVAR: Gariglio
(Fonte: Inter.it)
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