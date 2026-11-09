Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Botta e risposta a Dazn tra Gianluca Rocchi e Valon Behrami. Motivo della discussione è l'Inter vista nel derby.

Parte Gianluca Rocchi: "Quando tu (a Diletta Leotta, ndr) facesti la domanda se nel derby c'era stato più meriti Milan o demeriti Inter, lui ti rispose, secondo me giustamente, più Milan. La prima mezz'ora del Milan ma anche nel complesso la partita è stata veramente di livello"

Interviene Behrami: "No, non sono d'accordo, per me no. Nel derby ci vogliono altre componenti, è pura competizione. L'Inter non è disposta ad andare in quelle zone lì, a disperdere energie perché gestisce il campionato. Per me nel derby ci sono più demeriti Inter"

L'ex arbitro domanda: "Pensi che sia una questione d'approccio?"

Behrami risponde: "Nel derby il Milan era più stimolato, ci sono tanti nuovi, giovani, che vivono il derby in un'altra maniera. L'Inter non è disposta ad andarci in questo tipo di situazioni, col Como invece ho visto una squadra viva"