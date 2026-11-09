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Pio Esposito, attaccante dell'Inter, intervenuto ai microfoni di SportMediaset, ha analizzato così la vittoria di ieri contro il Como: "L'abbiamo incanalata con l'approccio che ci è un po' mancato ad inizio stagione, siamo contenti e stasera è stato fondamentale.

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E' un po' di tutto, quando succedono cose che non vanno bene si analizza e si lavora: non si migliora da un giorno all'altro, ma le ultime due sono stati due begli approcci e due belle vittorie.

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Il gol? Sono state un paio di settimane in cui non ero al top, ma può capitare: ora sono contento di stare bene fisicamente, viene tutto di conseguenza. Il messaggio che diamo è pensare partita per partita e affrontarle tutte in modo molto serio: ci teniamo molto. La Nazionale? E' sempre un onore e un dovere: da domani ci si pensa".