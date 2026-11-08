Cosa fare con Calhanoglu? Juve e Como pronte all'assalto. Bivio, scenari e rischi

Una sfida nella sfida. Inter-Como offre molti spunti interessanti, come i tanti duelli in mezzo al campo. Uno potrebbe essere decisivo per le sorti di entrambe le squadre, ovvero quello tra Calhanoglu e Da Cunha. "Più che una sfida di cervelli, è un incrocio di piedi sopraffini. E dell’abilità di saper fare bene tante cose. Non è un caso che siano i due “pallini” italiani di Fabregas, due creature nate sulla trequarti e poi arretrate nel cuore della manovra, specchio perfetto dell’evoluzione del regista moderno".

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"Su Da Cunha, invece, più delle parole contano i fatti. Lucas e Cesc erano compagni in Serie B; poi, quando lo spagnolo è passato in panchina, lo ha eletto a proprio alter ego in campo. Troppo limitante il ruolo con cui era arrivato al Como da esubero del Nizza, pagato con gli spiccioli: ala", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

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"Con quella tecnica, velocità e intelligenza, appena Fabregas ne ha avuto l’occasione lo ha promosso play. La svolta per Lucas, che si è meritato la convocazione, con tanto di doppia titolarità, nella nuova Francia di Zidane. E non certo per emergenza, perché da quelle parti l’abbondanza può essere addirittura un problema. Calhanoglu garantisce forse meno strappi del francese, ma compensa con una straordinaria capacità di concludere in porta. Un duello a distanza fatto di geometrie e lampi improvvisi, per illuminare una notte per palati fini".

(Gazzetta dello Sport)