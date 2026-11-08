Fino a qualche anno fa Inter-Como sarebbe stata una sfida tra una grande e una provinciale. Quella in programma nel tardo pomeriggio di oggi è, invece, una gara scudetto a tutti gli effetti. Merito di una proprietà, quella del Como, e di un allenatore, Fabregas, che negli ultimi anni hanno ribaltato come un calzino il club lariano portandolo ai vertici del calcio italiano.

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"Restaurazione o rivoluzione. L’alternativa si insinua dentro a una domenica elettrizzante, che può appoggiare il vento del cambiamento oppure ripristinare la bonaccia dello status quo. Parliamo già di una partita scudetto, intanto. Ed è merito della bellezza di una creatura abbagliante e feroce che ha addomesticato la Champions League come se la conoscesse da sempre, stabilendo un incredibile record con i 9 gol di Lens", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

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"Ma esistono tanti modi di onorare uno spettacolo senza perdere il gusto della concretezza. L’Inter che ha dominato l’ultima stagione italiana l’ha dimostrato martedì scorso a Rotterdam, abbassando il baricentro e insieme la cresta per travolgere l’avversario con la propria superiore qualità. Chivu parlava di «provincialità» e l’ha finalmente ottenuta dopo il ceffone del derby, che invece di destabilizzare la squadra l’ha raddrizzata nell’atteggiamento e nella disciplina. La partita contro il Como, che precede la pausa, è un test ideale per capire se l’Inter ha recuperato la fame, debellando la cosiddetta sindrome della vittoria denunciata in tempi non sospetti dal presidente Marotta".

(Gazzetta dello Sport)