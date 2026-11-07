Nuovo impegno di campionato per l'Inter, che dopo la vittoria per 0-3 contro i Feyenoord in Champions League torna a giocare davanti al popolo nerazzurro: la squadra di Chivu affronterà il Como a San Siro nell'undicesima giornata di campionato, con appuntamento domenica 8 novembre alle ore 18:00.

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La sfida del Meazza vedrà i nerazzurri impegnati contro la squadra di Fabregas, reduce dal successo in campionato contro il Venezia e dalla roboante vittoria per 1-9 in casa del Lens in Champions League.

Un confronto che è andato in scena in quattro occasioni nella passata stagione tra campionato e Coppa Italia, con le due squadre che hanno dato vita a partite emozionanti e ricche di spettacolo.

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INTER-COMO, I PRECEDENTI

Sono trenta i precedenti totali in Serie A tra Inter e Como, con i nerazzurri avanti nel bilancio grazie alle 21 vittorie conquistate contro le sei dei lariani, con tre pareggi a completare il quadro.

L'Inter ha vinto le ultime 11 partite di Serie A contro il Como, registrando la striscia di successi consecutivi più lunga nella storia del Club contro una singola avversaria nella competizione: i 21 k.o. subiti dai lariani contro i nerazzurri rappresentano il maggior numero di sconfitte subite dal Como contro un singolo avversario in Serie A. Inter in vantaggio anche nel conto dei gol segnati: 63 in 30 confronti (2.1 in media a partita), contro i 28 realizzati dal Como.

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Per quanto riguarda i 15 precedenti a San Siro, l'Inter ha collezionato 14 vittorie e una sconfitta contro i lariani.

(Fonte: Inter.it)