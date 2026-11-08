VIDEO / Fabregas: "L'Inter è la più forte e per noi è un test. C'è abbastanza differenza"

All’ora dell’aperitivo la Serie A mette sul piatto una gara che sa di sfida scudetto. A San Siro Inter e Como sono pronte a darsi battaglia. Entrambe arrivano da due vittorie convincenti in Champions League, addirittura la squadra di Fabregas ha appena rifilato 9 gol al Lens. Mentre dall'altra parte i nerazzurri hanno strapazzato il Feyenoord al De Kuip.

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"Si sfidano due stili diversi che riflettono le differenti strategie aziendali - il fondo dell’economia sostenibile contro il magnate che investe nella prospettiva di lungo periodo - e le distanti strutture degli organici: l’Inter è piena di campioni plurititolati, il Como avanza con i talenti in cerca di consacrazione. Anche in panchina, di conseguenza, ognuno ragiona a modo suo. E non è soltanto una questione di lavagna, della difesa a tre di Chivu opposta ai quattro legionari di Fabregas, del possesso palla contro la verticalità, ma di concetti filosofici che costituiscono la base del lavoro: Cristian gestisce per valorizzare, Cesc plasma per modellare. Da una parte l’Inter aggredisce e travolge, dall’altra il Como ammalia e e stordisce", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

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"Fabregas ha preferito non muoversi dalla poltrona, favorendo l’esponenziale crescita della manifattura, rifiutando proprio il corteggiamento dell’Inter. Chivu invece è un prodotto della casa, conosce la squadra e la sua società come gli affetti più cari, e sembra programmato apposta per allenare in un grande club, disponendo del carisma e del buon senso di cui hanno bisogno i domatori. Non è detto che Chivu sarebbe altrettanto bravo a lanciare il Como ma non è neanche sicuro che Fabregas sarebbe così efficace se dovesse gestire ogni giorno le pressioni di una piazza ambiziosa per statuto".

"Magari, anzi tutti e due si trovano nel posto giusto al momento giusto. Sotto traccia Chivu ha preferito non parlare alla vigilia ma nel silenzio ha studiato il meccanismo per rinforzare la tradizione: le precedenti vittorie, una in controllo e due in rimonta, in comune hanno massimizzato la capacità di sfruttare le magagne altrui. Se il Como non si consegna con i soliti errori d’ingenuità, stavolta può davvero sognare il colpo".

(Gazzetta dello Sport)