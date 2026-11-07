Cosa fare con Calhanoglu? Juve e Como pronte all'assalto. Bivio, scenari e rischi

Tanti rumors nei giorni scorsi su Hakan Calhanoglu e l’ipotesi Como, il primo a parlarne è stato Carlo Pellegatti. Anche La Gazzetta dello Sport oggi ha fatto il punto sul futuro del regista dell’Inter, in scadenza al 30 giugno 2027.

“Se poneste la domanda un po’ banalotta che spesso coinvolge allenatori e giocatori, Chi toglierebbe se potesse all’altra squadra?, da Cesc Fabregas otterreste una risposta interessante: “Calhanoglu. Ogni volta che affronto l’Inter controllo la formazione per capire se sia in campo o meno. Contro un campione del genere puoi anche preparare la partita perfetta ma poi lui può inventare la giocata che ti sorprende e ti colpisce. Sono innamorato pazzo di Hakan, un regista del livello di Pirlo, Modric o Kroos” spiegava dopo l’ultima semifinale di Coppa Italia persa.

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[…] L’innamoramento calcistico corrisponde quasi precisamente al dolore sportivo che ha provocato: nella scorsa stagione Calha ha segnato tre gol in due partite al Como, entrambe a San Siro dove si gioca anche in questa domenica di novembre. In particolare la doppietta nella seconda semifinale di Coppa, consentendo all’Inter di risalire da una situazione quasi disperata, è stata determinante per la corsa verso il trofeo. Al minuto 48, dopo la rete di Da Cunha che aveva raddoppiato il guizzo di Baturina, tutto sembrava allegro per Fabregas lanciato verso la storia. Ma Calhanoglu ha raddrizzato il risultato prima che il grande amico di Baturina, Petar Sucic, firmasse il 3-2 a pochi istanti dal novantesimo.

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Dobbiamo allora aspettarci che Fabregas chieda ai suoi ragazzi, esaltati dallo storico 9-1 di Champions a Lens, di riservare attenzioni particolari al playmaker avversario che, paradossalmente, è rimasto l’unico calciatore dell’Inter con il contratto in scadenza. “Sto aspettando la chiamata della società, io voglio restare, non ho alcun motivo per cambiare squadra” diceva già in estate, durante la tournée in Australia. Ma la trattativa non è ancora entrata nel vivo. Marotta lo ha rassicurato subito dopo il rinnovo di Federico Dimarco, altro tema caldo dell’inizio di stagione, eppure le indiscrezioni sul futuro si susseguono.

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E fosse proprio il Como a presentargli un’offerta? Per ora è una boutade, tra qualche mese chissà. A quel punto Fabregas, battuto cinque volte su sei dall’Inter, avrebbe risolto un grande problema: Hakan, oltre ad avergli segnato 3 gol, contro di lui ha erogato anche 4 assist. Il fattore C dalle parti del Lago non fa venire in mente solo il Como o Cesc ma anche Calhanoglu”, si legge.