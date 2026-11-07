La Roma vince 3-0 contro il Sassuolo e sale al secondo posto in classifica davanti all'Inter, alle spalle della Lazio. Ecco le parole di Gian Piero Gasperini a Sky Sport:

Getty Images

"Balerdi a Old Trafford aveva fatto una grande prestazione comunque prima dell’errore. Il gol di Hermoso è stato un gran gol per come ha gestito la palla, per come ha calciato, perché ha sbloccato la gara. Abbiamo avuto pazienza e giocato con qualità. Ci sono sconfitte e sconfitte comunque, queste 9 partite in neanche un mese, abbiamo perso con Real e Manchester United, abbiamo pareggiato solo a Como e Napoli. Bruciano quelle due sconfitte perché sono arrivate nei finali dopo gare di altissimo livello, contro squadre di assoluto valore.

DAZN

Quest'anno abbiamo aumentato di molto la capacità di andare in gol. Lo facciamo in modi diversi e con giocatori diversi, abbiamo raggiunto lucidità e fiducia, il gol di Hermoso è da attaccante di grande qualità. Soulé è stato straordinario anche. Abbiamo predisposizione a fare gol, anche nelle sconfitte li abbiamo fatti. Questa squadra non ha bisogno di dare risposte, continua a dare conferme. Ricordiamoci che è stato dato un rigore assurdo a Manchester oltre allo scivolone di Balerdi.

Getty Images

Se firmerei per il secondo posto? Brutale, dico no (ride, ndr). Non so, è bello giocarlo questo campionato. Non bisogna avere mai illusioni e mai delusioni, soprattutto quando si fa un percorso così. Non so cosa sapremo fare. Credo che l'Inter come tutti dicono è la più accreditata giustamente. Per tutto il resto ce la possiamo giocare come le altre che sono lì davanti. La Lazio fa 9 vittorie in 10 partite, io la metto. E le altre che sono davanti. Se l'Inter ne sbaglia un po' siamo tutti lì. Inter-Como domani alle 18? Siamo tutti sul trespolo come i gufi domani (ride, ndr)".