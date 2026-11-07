La Roma vince 3-0 contro il Sassuolo e sale al secondo posto in classifica davanti all'Inter, alle spalle della Lazio: le parole di Gian Piero Gasperini.

Alessandro Cosattini
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La Roma vince 3-0 contro il Sassuolo e sale al secondo posto in classifica davanti all'Inter, alle spalle della Lazio. Ecco le parole di Gian Piero Gasperini a Sky Sport:

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"Balerdi a Old Trafford aveva fatto una grande prestazione comunque prima dell’errore. Il gol di Hermoso è stato un gran gol per come ha gestito la palla, per come ha calciato, perché ha sbloccato la gara. Abbiamo avuto pazienza e giocato con qualità. Ci sono sconfitte e sconfitte comunque, queste 9 partite in neanche un mese, abbiamo perso con Real e Manchester United, abbiamo pareggiato solo a Como e Napoli. Bruciano quelle due sconfitte perché sono arrivate nei finali dopo gare di altissimo livello, contro squadre di assoluto valore.

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Quest'anno abbiamo aumentato di molto la capacità di andare in gol. Lo facciamo in modi diversi e con giocatori diversi, abbiamo raggiunto lucidità e fiducia, il gol di Hermoso è da attaccante di grande qualità. Soulé è stato straordinario anche. Abbiamo predisposizione a fare gol, anche nelle sconfitte li abbiamo fatti. Questa squadra non ha bisogno di dare risposte, continua a dare conferme. Ricordiamoci che è stato dato un rigore assurdo a Manchester oltre allo scivolone di Balerdi.

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Se firmerei per il secondo posto? Brutale, dico no (ride, ndr). Non so, è bello giocarlo questo campionato. Non bisogna avere mai illusioni e mai delusioni, soprattutto quando si fa un percorso così. Non so cosa sapremo fare. Credo che l'Inter come tutti dicono è la più accreditata giustamente. Per tutto il resto ce la possiamo giocare come le altre che sono lì davanti. La Lazio fa 9 vittorie in 10 partite, io la metto. E le altre che sono davanti. Se l'Inter ne sbaglia un po' siamo tutti lì. Inter-Como domani alle 18? Siamo tutti sul trespolo come i gufi domani (ride, ndr)".

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