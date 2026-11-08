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Il piatto forte di questa giornata di Serie A è in programma alle 18 a San Siro. Inter-Como mette di fronte le due squadre che probabilmente giocano meglio in Italia e che forse hanno le ambizioni più importanti. Si legge sul Corriere dello Sport:

"Attacco al potere. Potere nel senso di leadership del calcio italiano. Vale a dire il ruolo che l’Inter, con merito, si è presa ormai da sette anni a questa parte, strappandolo alla Juventus. Intendiamoci, non è stato un dominio assoluto come quello bianconero. A proposito di scudetti, ad esempio, la squadra nerazzurra ne ha conquistati tre, lasciandone per strada qualcuno. Come continuità ai vertici, però, non c’è stato confronto. In campionato, il risultato peggiore di Lautaro e compagni è stato un terzo posto. Significa non aver mai mancato la qualificazione alla Champions: un traguardo che, almeno una volta, le rivali hanno fallito.

D’altro canto, il Como che si presenterà a San Siro questo pomeriggio è il nuovo che avanza. La promozione in Serie A, conquistata nel 2024, è stata solo una tappa. E, quelle successive, i lariani, le stanno letteralmente bruciando. Il quarto posto conquistato nello scorso torneo è stato un exploit clamoroso. Ma l’asticella è stata comunque alzata, attraverso un ulteriore rafforzamento della squadra. Che, al momento, è l’italiana che sta meglio figurando in Champions: 9 punti in 4 gare, un piede abbondante nei playoff e possibilità di agganciare addirittura il passaggio diretto agli ottavi. Il grande quesito, dunque, è: la formazione di Fabregas è da considerare una rivale per lo scudetto?".