GUARRO e PACE EP24: Inter-Bruges da vergognarsi. Inaccettabile mandare Bonny e Bisseck nel post

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Al di là degli errori dei singoli, ciò che sorprende dell'Inter, nell'analisi di quanto accaduto ieri sera a San Siro contro il Bruges in Champions League, è ancora una volta il rendimento in fase difensiva. Ora, sono 14 i gol subiti dai nerazzurri in 8 partite stagionali. Queste le considerazioni della Gazzetta:

Getty Images

"La statistica che si prende in considerazione porta a chiedersi cosa possa essere successo in pochi mesi alla difesa dell'Inter, che ha subìto addirittura 6 gol in appena 2 partite di Champions League, mentre in campionato ha già concesso 8 reti in 6 partite".

Getty Images

"Dal totale viene fuori una cifra mostruosa: 8 partite, 14 gol. Semplice calcolare la media di quasi 2 a gara. Una follia per una squadra come l'Inter, che sì lotta per vincere tutto ma allo stesso tempo, con statistiche difensive del genere, si è ritrovata ancora ferma a zero punti in Champions League dove rimontare appare decisamente più complesso rispetto a farlo in Serie A. Nella scorsa stagione, mantenendo il campionato come bilancia, l'Inter di Chivu arrivò ad incassare 14 reti solo in concomitanza con l'arrivo dell'anno nuovo, il 4 gennaio 2026. Il poker del Bruges a San Siro che ha fatto lievitare i numeri attuali è arrivato il 13 ottobre, con un buon paio di mesi di anticipo rispetto alla stagione passata".

(Fonte: Gazzetta.it)