Inter, derby anche per l’U18: stasera la finale del torneo “Alba dei Campioni”

Sabato di derby anche per la categoria Under 18: Inter e Milan si affrontano nella finale del torneo "Alba dei Campioni", quadrangolare organizzato dalla fondazione Vialli & Mauro. I nerazzurri di Zanchetta si presentano alla sfida dopo aver superato in semifinale il Napoli per 3-1, mentre i rossoneri hanno battuto 4-0 il Paris Saint-Germain. Calcio di inizio alle ore 20 allo stadio "Augusto Manzi" di Alba.