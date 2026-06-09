Nicola Ventola, ex attaccante e ora presenza fissa a Viva el Futbol con Lele Adani e Antonio Cassano, incontra Cristian Chivu: l'aneddoto

Alessandro Cosattini Redattore 9 giugno 2026 (modifica il 9 giugno 2026 | 22:02)

Post partita di Inter-Verona, con i nerazzurri già aritmeticamente campioni d’Italia. Nicola Ventola, ex attaccante e ora presenza fissa a Viva el Futbol con Lele Adani e Antonio Cassano, incontra Cristian Chivu a San Siro. I due parlano e un interessante aneddoto viene svelato proprio da Ventola in trasmissione.

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“Vi saluta Chivu, abbiamo parlato dopo la partita, anche di noi tre di Viva el Futbol. Io gli ho detto di smetterla di dare solo meriti ai giocatori perché è entrato nella testa dei ragazzi e ha fatto un grandissimo lavoro.

Gli ho detto: “Sai qual è il sogno di Antonio?”. E Chivu rideva, rideva, quindi sa anche lui qual è il tuo sogno Antonio (la difesa a 4, ndr)”, ha svelato Ventola. Un interessante aneddoto dunque che riguarda in prima persona l’allenatore nerazzurro.