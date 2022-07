Inter, doppia operazione con la Pro Sesto: ceduti due giovani della Primavera

Due prodotti del settore giovanile nerazzurro nella prossima stagione giocheranno in Serie C con i biancocelesti

Due giovani prodotti del settore giovanile dell'Inter nella prossima stagione giocheranno nella Pro Sesto, in Serie C: si tratta di Andrea Moretti e di Nicolò Radaelli. Il primo, difensore centrale classe 2002, campione d'Italia con la Primavera nerazzurra, si trasferisce con la formula del prestio. Per il secondo, centrocampista classe 2003, lo scorso anno in Serie D con il Villa Valle, cessione a titolo definitivo.