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L'Inter era alla ricerca di un difensore, poi ha virato sullo svincolato Stones, ma nei primi giorni di mercato era forte l'interesse per Solet. Anzi, addirittura l'affare sembrava quasi fatto, come spiega il Messaggero Veneto:

Getty Images

"A inizio mercato sembrava tutto fatto con l'Inter, il giocatore aveva già svolto le visite mediche a Milano, poi un po' per qualcosa che non ha convinto lo staff sanitario nerazzurro, un po' per le richieste dell'Udinese considerate troppo alte, non se n'è fatto nulla. Nei giorni successivisi è parlato di un interessamento della Juve, poi anche del Napoli. Ricordiamo che il contratto gli scade nel 2027. Se resta bisogna rinnovarglielo con un aumento dello stipendio".