Il giorno dopo Inter-Parma, dalle colonne del Corriere della Sera Domenico Calcagno analizza la prova della squadra di Chivu che per una notte è stata capolista solitaria in attesa delle gare di Roma e Lazio.

Getty Images

"L’Inter sta bene e il primo Parma di Gilardino non è abbastanza per crearle problemi. Soprattutto se la partita si spacca subito per un pasticcio difensivo dei gialloblù (gol di Sucic al 13’) e per un rigore su Esposito trasformato da Calhanoglu cinque minuti più tardi. È il primo rigore della stagione per l’Inter e il secondo, sempre della stagione, concesso dopo revisione alla Var. Se è un segnale che nel nuovo corso di Orsato si tornerà a utilizzare, quando serve, la tecnologia (protagonista anche al Maradona), lo scopriremo nelle prossime partite. Chivu ha approfittato della sesta gara, che precede la seconda di Champions contro il Bruges, per dare turni di riposo, sperimentare ed esplorare la rosa".

Getty Images

"Si è visto Spence, due buone palle in mezzo, e Martinez non ha subito gol e, giusto per non farsi mancare niente, l’Inter si regala almeno una notte da primatista solitaria. Insomma, a parte Curtis Jones e Stones, Chivu non ha mezza preoccupazione e potrà godersi serenamente all’ora di pranzo Como-Roma (e poi magari la Lazio, il Milan e la Juve)".

(Corriere della Sera)